Messina, la storia di Giuseppe. "Ecco perchè ho deciso di vivere a Massa San Nicola"

Camminando per i vicoli di Massa San Nicola, tra i resti di edifici distrutti, si scorgono abitazioni in buono stato ma ormai chiuse. Il piccolo borgo, noto ai più come villaggio fantasma, è stato abbandonato da quasi residenti che, nel tempo, hanno preferito spazi meno isolata. Due sole persone hanno scelto di abitare quello spazio dove il tempo sembra essersi fermato.

Uno di loro lo abbiamo incontrato al termine della visita guidata, il piccolo tour nei luoghi della rinascita promosso, in occasione del Tempo del Creato, dalla Commissione diocesana per la custodia del Creato coordinata da don Sergio Siracusano, con l’Ordine provinciale degli architetti e l’associazione Aura,

Si chiama Giuseppe Saporoso, che ieri ha compiuto 39 anni. Una scelta radicale la sua che, almeno in apparenza, sembra stridere con l’età anagrafica. Sembra distante dagli altri, immerso in una dimensione “solitaria” raccontata dal suo sguardo malinconico. «Giuseppe è un caro ragazzo», dice il parroco don Giuseppe Giunti, che insieme ai giovani delle altre comunità ha voluto organizzare per lui una festa di compleanno speciale.

«Volete sapere perché vivo qui?». La risposta di Giuseppe, anticipa una domanda per lui scontata. «Avevo bisogno di un posto nel quale sentirmi avvolto dalla quiete, per rimettermi in pace con me stesso».

