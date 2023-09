Messina, Gravitelli si prepara a celebrare la solennità della Madonna delle Grazie

Gravitelli si prepara a celebrare la solennità della Madonna delle Grazie e delle Gravidelle protettrice della vita: una devozione speciale che il parroco padre Giovanni Impoco ha sempre mantenuto viva esaltando il valore della famiglia, fulcro della fede autentica.

Domani alle 18,30 padre Marcello Pavone parroco di Tremestieri presiederà i Vespri solenni della vigilia in onore della Madonna e a seguire la messa.

Venerdì 8, solennità liturgica della Natività della Beata Vergine Maria, alle 11 il rosario per la pace nel mondo e a mezzogiorno la supplica. Alle 18 il quadro della Madonna delle Gravidelle sarà traslato dalla chiesa al campetto parrocchiale; qui si svolgerà la tradizionale celebrazione nel corso della quale saranno benedette le mamme in attesa e i bambini nel primo anno di vita. La venerazione alla Madonna delle Gravidelle è testimoniata nel 1644 dal gesuita Placido Samperi, che nell’opera Iconologia Della Gloriosa Vergine Madre Di Dio Maria Protettrice Di Messina” riporta: “Le donne soprattutto nelle loro gravidanze, ò nella difficoltà de’ loro parti, haveano singolar ricorso à questa Sacra Imagine, che però dagli antichi Messinesi se le diede il titolo delle Gravidelle”. Lo scorso anno l’amministrazione comunale ha ripristinato l’antico toponimo; la trasformazione in “Gravitelli” nel tempo ha identificato le due parti del rione cui fanno capo le rispettive chiese parrocchiali. La parrocchia, in collaborazione con le associazione sportive dilettantistiche “MP Eventi” e “St Cecilia’s Opera Singers”, ha organizzato anche due eventi di carattere ricreativo nel campetto dietro la chiesa: stasera alle 20 torna per il secondo anno consecutivo il festival canoro “Una voce per Maria”, una kermesse musicale dedicata a giovani e adulti; domani, allo stesso orario, si terrà il Live dance party, una serata dedicata alle esibizioni di danza.