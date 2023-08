La messinese Roberta Caruso nel cast di “Bake Off Italia”

Manca davvero pochissimo all’inizio della nuova stagione di “Bake Off Italia”, in onda su “Real Time”, a partire da venerdì 8 settembre. A darne l’annuncio, sono state le pagine social del canale del gruppo Warner Bros Discovery Italia. E Benedetta Parodi, Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, che stanno già scaldando motori e fornelli, sono pronti, ancora una volta, a dare brio al noto format culinario. E tra i pasticceri amatoriali, sedici, in questa edizione, ci sarà anche un volto noto e amatissimo dello storico collegio “Sant’Ignazio” di Messina: la professoressa Roberta Caruso, che, da tanto tempo, sognava di mettersi in gioco in questo longevo “talent-show” di pasticceria. E alla fine, il suo sogno a occhi aperti si è concretizzato.

Ma chi è la nostra concittadina lontano dalla cattedra? Roberta ha trentotto anni. E rispolverando tre aggettivi, potremmo definirla coraggiosa, creativa e intraprendente. Dopo aver conseguito una laurea in storia, ha intrapreso la professione d’insegnante. Docente d’italiano, storia e geografia. In una scuola secondaria. Un mestiere avvincente, che, però, Roberta, considera soprattutto una missione. Ma tutta la sua vita è assai ricca: nei ritagli di tempo, infatti, la messinese organizza attività culturali e si diletta a scrivere. Ama follemente viaggiare, collezionando, nel suo taccuino, numerose storie. E tante ricette. E poi, pratica sport di montagna, non disdegnando l’armarsi di tenda, rigorosamente da campeggio, proprio come i veri avventurieri. Accendendosi d’adrenalina. La pasticceria e l’amore per la cucina, invece, sono state sempre il suo rifugio felice. E nonno Agostino, che amava spadellare ricette della cucina peloritana, l’ha portata a innamorarsi delle mille bontà della tradizione, in maniera semplice e naturale, fino a quando, crescendo, ha sviluppato la sua personalissima idea di pasticceria, che richiama la tradizione siciliana. Mentre amici e parenti erano pronti a prestare il loro palato, per assaggiare le sue meravigliose creazioni.

I telespettatori, sicuramente, non si annoieranno. E i suoi alunni lo sanno: la prof pasticcera, che gestisce anche un blog, è una donna dal carattere molto forte. E assai deciso e caparbio. E con la sua partecipazione all’interno del programma più dolce d’Italia, Roberta vuole dimostrare che non bisogna mai smettere di lottare e di credere nei propri sogni, volando in alto, sempre, perché la vita è talmente imprevedibile che da un momento all’altro può sorprenderti. E può regalarti grandi soddisfazioni e tanta felicità. Ma soprattutto, porterà in tavola tutto il sapore della “sua” Sicilia e della “sua” Messina, sperando di far viaggiare nella sua e nella nostra terra, idealmente, ma non solo, i giudici del celebre programma di “Real Time”. E tutti coloro che tiferanno per lei.

E i sogni nel cassetto, per Roberta Caruso, sono davvero tanti: in cima alla lista, il desiderio di diventare una scrittrice di una collana di libri di pasticceria e di aprire un piccolo salotto letterario. Un’oasi di bellezza. Un concentrato di felicità, dove potrà unire le due essenze che non possono mancare nella dispensa di vita quotidiana: la cultura e la pasticceria. Unite, indissolubilmente, da uno spago di passione.