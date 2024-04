Giornata mondiale della danza, la denuncia a Messina: "L’Italia è in ritardo con la legislazione per percorsi formativi standard"

“Da più di trent’anni i docenti laureati e qualificati per l’insegnamento della danza si adoperano per affermare l’importanza ed il valore del titolo conseguito presso l’Accademia Nazionale Danza a Roma e, da pochi anni, alla Scuola del Teatro alla Scala di Milano, ma anche per promuovere l’istituzione di un sistema integrato e funzionale per la formazione degli insegnanti di danza. Da anni ci battiamo per sostenere e promuovere le nostre competenze acquisite grazie alla laurea in Accademia che apportano grande spessore all’insegnamento della danza e per ottenere una regolamentazione dei percorsi formativi abilitanti all’insegnamento della stessa, e combattere così una visione solo commerciale e con poche competenze che si è diffusa negli ultimi anni, danneggiando tutto il mondo della Danza”.

A dirlo in occasione di un convegno che si è tenuto al Teatro Vittorio Emanuele, nell’ambito della giornata mondiale della danza, le tre insegnanti Giovanna Tedesco, Milena Freni e Mariangela Bonanno, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione Dis (Danza in salute) e presidente dell’associazione siciliana insegnanti laureati danza (Asild). Al convegno, organizzato dall’associazione D.i.s. in collaborazione con Asild insieme all’Ente Teatro Vittorio Emanuele, e patrocinato dall’Assessorato Turismo e Spettacolo della Regione Sicilia e dal Comune di Messina, dopo i saluti istituzionali delle autorità presenti, in rappresentanza della città di Messina e della Regione Sicilia, tra cui il commissario straordinario Orazio Miloro e l’assessore comunale alle politiche giovanili Liana Cannata, le tematiche centrali del convegno sono state illustrate dalle insegnanti Giovanna Tedesco, Milena Freni, Mariangela Bonanno che hanno evidenziato: “Abbiamo presentato oggi il Marchio Dis che distingue le scuole che hanno direttori laureati. E siamo veramente soddisfatte del percorso avviato anche da Aidaf (Associazione Italiana Danza attività di Formazione) che, in collaborazione con il Ministero della Cultura, sta studiando una legge che dovrebbe entrare in vigore a breve per istituire finalmente percorsi standardizzati e regolamentati per l’insegnamento della Danza, una professione che diventerà finalmente riconosciuta dallo Stato”.