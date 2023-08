"Cartoline dal mondo", consueto tripudio di colori ad Alì Terme

"Cartoline dal mondo" è stato il tema dell’edizione 2023 della Notte dei Colori (altrimenti nota come Infiorata di San Rocco). Ben 112 artisti, per lo più giovanissimi, hanno lavorato fin dalle ore 19 di martedì 15 agosto per realizzare diciannove composizioni lungo tutto il perimetro di Piazza Nino Prestia, per offrirle all'apprezzamento di residenti e visitatori già dall’alba del giorno dopo, dedicato al patrono San Rocco. Utilizzando riso, colori, colla, fiori, legnetti ed ogni altro materiale che la fantasia ha suggerito, i protagonisti della notte del Ferragosto aliese hanno realizzato richiami e simboli di città e nazioni di ogni parte del mondo. Uno è stato dedicato ad Alì Terme, uno alla città di Messina identificata con l’arancino e con la birra, e poi via via il Regno Unito, Santorini in Grecia, la Spagna, New York, Parigi, la Namibia e per quanto riguarda le città italiane Pisa, Roma, Venezia e Firenze in primis. Ad organizzare il tradizionale appuntamento artistico, giunto quest’anno all’undicesima edizione e che ha visto negli anni esibirsi generazioni di aliesi e villeggianti, la locale Pro Loco, sotto la supervisione della signora Nunziata Passari, col patrocinio del Comune di Alì Terme. Come da tradizione, anche le Figlie di Maria Ausiliatrice del locale istituto religioso hanno contribuito fattivamente alla messa a punto dei disegni che faranno bella mostra di sé lungo tutta la Piazza Prestia, il cosiddetto salotto buono del paese, per tutto il mese di agosto, meteo permettendo.