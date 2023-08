Messina, è il giorno della Vara. Anche il sindaco Basile presente allo stendimento delle corde

C'era anche il sindaco Federico Basile ad assistere al rito dello stendimento delle corde in vista del clou della Vara previsto oggi pomeriggio dalle 18:30 (diretta televisiva e online su Rtp, Gazzetta del Sud.it e sui nostri social). Il primo cittadino si è soffermato brevemente ai nostri microfoni dopo aver, peraltro, compiuto un giro di perlustrazione sulle spiagge del litorale peloritano dopo la notte di Ferragosto.

"Stamattina insieme all’Assessore Caminiti ed al Presidente di Messina Servizi Mariagrazia Interdonato, partendo dal lungomare di S.Margherita, - ha scritto Basile su Facebook - stiamo facendo un giro per verificare le condizioni delle Spiaggie dopo la notte di ferragosto. Gli operatori di messina servizi dalle 4 di questa mattina hanno iniziato le azioni di pulizia per garantire la migliore fruizione della nostra splendida costa . Finora abbiamo trovato diversi gruppi di ragazzi che in modo ordinato hanno passato la notte in spiaggia lasciandola abbastanza pulita . Qualche tenda e nessun falò".