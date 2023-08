Combattimento Musk-Zuckerberg: sì, ma dove? Anche Cateno De Luca ‘si candida’: “Facciamolo a Taormina, nel Teatro antico”

Anche Taormina si candida ad ospitare l'atteso evento dell'anno del combattimento Mma (arti marziali) tra i due miliardari social, Elon Musk e Mark Zuckerberg. A ufficializzare la candidatura della Città di Taormina è stato ieri il sindaco Cateno De Luca, che ha messo a disposizione il Teatro Antico per questo duello, che stando a quanto previsto dai due protagonisti dovrebbe svolgersi in un "luogo epico" in Italia. Per questo si sono già proposte per accogliere questa lotta Pompei, Riace, Ostia Antica, anche Verona sarebbe interessata a farsi avanti e ora è la volta di Taormina che propone a sua volta il Teatro Antico.

Il duello, inizialmente, sembrava destinato a svolgersi a Roma, al Colosseo, ma questa idea è naufragata e ora si è aperta la competizione tra altre località del Paese, perché in ogni caso lo scontro avverrà in Italia, e tra queste c'è Taormina, che offre la disponibilità del Teatro Antico nell'ambito delle giornate (cinque al mese) in cui spetta adesso al Comune decidere quali eventi proporre nel sito archeologico. "Musk e Zuckerberg vogliono fare a cazzotti in un luogo epico? Ho già dato la mia disponibilità per Taormina ed anzi la annuncio ufficialmente agli organizzatori che poi decideranno. Al Teatro Antico di Taormina si può fare e potrebbe essere la location perfetta per questo evento. Noi poniamo soltanto una condizione: siamo disponibili a concedere il Teatro Antico a Musk e Zuckerberg, a patto che donino almeno dieci milioni di euro per l’ospedale di Taormina, per salvaguardare in particolare il centro di Cardiochirurgia Pediatrica, quindi per aiutare i bambini".

Questa la posizione del primo cittadino che ha lanciato così Taormina nella competizione tra alcune località italiane, tra le quali si deciderà chi dovrà accogliere il combattimento di arti marziali tra i due magnati dei social. A decidere sarà poi con molta probabilità il governo italiano, che nel frattempo ha escluso l'ipotesi di far disputare questo incontro al Colosseo, come in un primo momento sembrava invece certo. Si era poi parlato del Circo Massimo, sempre nella capitale, ma ora Roma non sarebbe in corsa e allora anche Taormina prova ad inserirsi nelle valutazioni per un evento che potrebbe poi determinare un importante ritorno sia in termini di immagine che economico per il territorio dove si disputerà l'atteso appuntamento.