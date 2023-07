L'ex cestista francese Tony Parker alle Eolie: le immagini della scalata notturna del vulcano a Stromboli

"Una delle esperienze più belle della mia vita. Di sempre". Immagini suggestive. "Iddu" sullo sfondo da scalare. Anche l'ex cestista francese Tony Parker ha fatto tappa alle Isole Eolie e sul suo profilo Instagram ha immortalato la scalata del vulcano, lasciando commenti entusiastici e postando le immagini dello spettacolo notturno di Stromboli.

L'ex playmaker Tony Parker, all'anagrafe William Anthony Parker, è nato in Belgio, a Bruges, il 17 maggio del 1982. È uno degli atleti più vincenti della storia dell'NBA, con quattro campionati vinti, tutti con i San Antonio Spurs. Parker è stato nominato per ben sei volte All-Star NBA, per tre volte All-NBA second team e per una volta All-NBA third team. È stato anche l'MVP delle finali NBA del 2007 e l'MVP di EuroBasket 2013, in seguito alla vittoria della Francia, in finale, sulla Lituania. Infine, per Parker, anche una passeggiata per le vie di Lipari, dove si è concesso a sportivi, appassionati di basket e fans per selfie e autografi.