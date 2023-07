A Rometta ritorna Wine Not?, viaggio tra le eccellenze enogastronomiche

Non c’è due senza tre e la terza edizione di “Wine Not?” - l’evento ideato e promosso dall’Associazione Sabatina di Rometta per valorizzare la cultura e la conoscenza dell’appassionante mondo del vino – quest’anno sarà ancora più spumeggiante.

Sono tante le novità in programma dell’attesissimo appuntamento che Domenica 6 agosto 2023 a partire dalle ore 19.00 animerà il suggestivo borgo di Sant’Andrea, incastonato tra il verde dei Monti Peloritani e l’azzurro del mar Tirreno, nel comune di Rometta. Una domenica di grande festa in cui vignaioli, sommelier, giornalisti, enotecari, ristoratori, curiosi o semplici appassionati winelover affolleranno le antiche e caratteristiche viuzze di questo delizioso borgo, con un carico di buonumore e tanta voglia di condividere un’indimenticabile esperienza enogastronomica sotto le stelle. L’iniziativa, che vedrà la partecipazione attiva dell’Associazione Italiana Sommelier, ha ottenuto il patrocinio della Città metropolitana di Messina, del Comune di Rometta e l’importante partnership dell’Enoteca provinciale di Messina.

«Quest'anno Wine Not? stupirà i visitatori con l'introduzione di nuove cantine ed etichette - ha spiegato il Presidente dell’Associazione Emanuele Borghetti, - arricchendo l'esperienza con una vasta selezione nell'area food. WineNot? è molto più di un evento di degustazione di vini. Si tratta di un omaggio al nostro territorio, un riconoscimento dell'impegno e della dedizione dei nostri viticoltori e un'espressione del nostro amore per la terra. Questo è dimostrato ancora una volta - ha aggiunto ancora Borghetti - dal grande riscontro che abbiamo ottenuto presso le cantine nostre partner per l'edizione 2023».

L’intento dell’Associazione Sabatina, attiva sin dal 1972 a Sant’Andrea, è quindi quella di promuovere la conoscenza e il turismo nel territorio di appartenenza, attraverso iniziative che valorizzano quanto di bello e buono la Sicilia enogastronomica è in grado di offrire.

Sin dalla prima edizione di Wine Not? nel 2019, il successo è stato assicurato dalla fiducia che numerose cantine hanno riposto nel lavoro degli organizzatori e nella partecipazione attiva di centinaia di visitatori provenienti da tutto l’hinterland. Dopo lo stop negli anni della pandemia, nel 2022 si è riacceso l’entusiasmo con oltre 2000 visitatori e più di 20 aziende vinicole provenienti da tutta la Sicilia che sono state assolute protagoniste, mettendo in vetrina storia, aziende, etichette, vini. Il percorso di degustazione dei vini sarà allietato dalla musica jazz-swing della band Le Roi Manouche.