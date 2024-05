Messina, vandalizzati con scritte e disegni i bagni di Villa Mazzini. Il gesto idiota dei soliti teppisti

A fine aprile, dopo mesi di chiusura, erano stati consegnati da Palazzo Zanca i nuovi bagni ristrutturati della Villa Mazzini. Oltre ad essere più accoglienti e funzionanti presentavano anche il bagno per disabili con pedana per raggiungerlo. Purtroppo i soliti teppisti hanno impiegato solo pochi giorni per colpire. I bagni sono stati deturpati con scritte, disegni e messaggi realizzati con le bombolette spray. Un gesto idiota compiuto al solo scopo di vandalizzare la cosa pubblica appena ristrutturata. Non ci sono aggettivi per descrivere la stupidità di certe persone che andrebbero subito identificate e sanzionate a dovere.