"Tutti pazzi" per RDS Summer Festival: "Un grande spettacolo in uno dei posti più incantevoli di Messina"

Caldo afoso ma tanta voglia di saltare e cantare, è così che Messina accoglie un altro dei grandi eventi di questa intensa Estate in riva allo Stretto, “Rds Summer Festival” a Capo Peloro: un tramonto mozzafiato in prima serata ha fatto da sfondo al palco dove Aka7even, Baby k, Astol e gli Effetto Domino hanno inaugurato la prima serata della kermesse.

«Tanto divertimento, Capo Peloro ha una vista bellissima, tramonto da brividi, caldo con venticello siculo, è un’emozione unica lavorare per questo evento perché l’estate 2023 è l’estate più bella della mia vita», racconta Elisabetta Maffa, componente dello staff accrediti.

«Dopo un pomeriggio di mare siamo pronti per cantare a squarciagola – dicono all’inizio del concerto Marco Delia, Damiano Occhiuto e Giulia Sajia –, il caldo non ci ferma e non vediamo l’ora che si esibisca Baby k. Sentire il sound check da lontano non ci basterà, siamo pronti per goderci questa super serata».



«Sfruttare e valorizzare questa bellissima zona, concerto vista mare e vedere tutte queste persone far festa, mette sicuramente di buonumore – afferma Matteo Scarfagna –, Messina è una città con grandissimo potenziale, speriamo che questi ultimi eventi siano solo l’inizio di tanti altri che arriveranno in futuro. Nel frattempo ci godiamo l’estate e la vita nel miglior modo possibile».

«Pensare che questo panorama e questo fantastico mare un giorno potrebbero cambiare a causa del Ponte mi rattrista molto, è bene godersi lo spettacolo adesso così com’è» afferma Sonia Giacobbe, e aggiunge: «Abbiamo il panorama più bello di tutta la Sicilia, siamo fortunati e nemmeno lo sappiamo». Ma altri non la pensano come lei: «Il Ponte sarebbe un’attrazione formidabile».

«Sotto il famosissimo Pilone, vicinissimi al palco, grazie ad un po’ di fortuna abbiamo vinto l’accesso all’area vip tramite un gioco che ci hanno proposto le hostess. L’evento è divertente, abbiamo cantato, mangiato e ballato, non mancava davvero nulla. Si respira aria di mare, di felicità e d’estate» ,è così che Veronica e Damiano hanno trascorso la prima serata del Festival.

E la serata non si è fermata con il super concerto, Messina ha continuato a ballare sulle note di un dj set targato Rds fino alla mezzanotte. Domani in migliaia torneranno qui, «nel posto più bello del mondo», come sottolineano alcune ragazze venute dalla Calabria, per la seconda parte di questo “grande spettacolo”.