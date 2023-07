Maturità 2023, La Farina-Basile: si cresce in qualità

Due anime per una sola scuola con la vocazione alla classicità, – che è la sintesi del bello universale –, capace di guardare all’innovazione come processo di adattamento e crescita culturale. Con l’Istituto d’istruzione superiore “La Farina Basile” si conclude la nostra lunga rassegna dedicata agli esami di maturità, culmine dell’anno scolastico 2022-23 nei licei e negli istituti di istruzione superiore della città.

Sono 32 i centisti, dei quali 15 con lode al liceo classico La Farina e 13 i centisti, dei quali 2 studentesse con lode al liceo artistico Basile. Un riconoscimento all’impegno e alla qualità degli studi che la prestigiosa scuola diretta da Caterina Celesti offre, attraverso una proposta formativa diversificata e integrata. A dare il meglio di sé all’esame finale, con il ritorno quest’anno alla commissione mista, tutte le studentesse e gli studenti che hanno affrontato le prove con grande impegno, coronando così un percorso lungo cinque anni carico di soddisfazioni. Ha ancora negli occhi l’immagine dei suoi ragazzi, giunti inaspettatamente in presidenza con i volti rigati di lacrime e un bellissimo fascio di fiori la dirigente: «È la conferma del legame che hanno stretto con la scuola, per loro la seconda casa», commenta orgogliosa. Dai “Certamina” ai “Debate”, dalla “Notte del liceo classico” alla cerimonia dei primi diplomati “Cambridge”, ai vari progetti (fra i quali la mobilità Erasmus+) che hanno suggellato la sinergia con enti e istituzioni cittadine (Comune, Università, Atm, Conservatorio Corelli, Ente Teatro Vittorio Emanuele) e non solo, l’Istituto ha ottenuto tanti importanti riconoscimenti.

Alla luce delle nuove iscrizioni, cresciute del 10% circa, la comunità si prepara ora al nuovo anno con tante novità in cantiere, prima fra tutte l’innovazione degli ambienti con la realizzazione di nuovi laboratori sostenuta dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Grande impegno anche sul fronte dell’inclusione: la presenza di 9 alunni con disabilità al La Farina e 65 al Basile, ha permesso all’Istituto di lavorare molto sulla valorizzazione della diversità come elemento di forza, ha spiegato la Celesti. Di sogni nel cassetto la dirigente ne ha più di uno, anche se al momento preferisce non rivelarli; siamo però riusciti a strapparle una piccola anticipazione, che riguarda la collaborazione del Basile con le prestigiose case di moda Fendi e Bulgari, per tutto il resto non ci rimane che attendere il nuovo anno scolastico.

Questi i centisti con lode al liceo La Farina: Luigi Stefanizzi, Manuel Colucci, Smeralda Orecchio, Matteo Spampinato, Giulia Bonanno, Anna Letizia, Salvatore Scopelliti, Irene Pia Monaco, Eloisa Versaci, Svea Teresa Costa, Alba Maria Romana Fanara, Giulia Minutoli, Agata Calabrò, Rita Caselli, Valentina Maggio.

Ed ecco gli altri centisti: Manuela Carbone, Antonio Raffa, Fausta Perciabosco, Ambra Filocamo, Gabriele Morabito, Laura Occhino, Giovanna Vadalà, Francesco Carabellò, Giulia Danieli, Elena Fucile, Maria Grazia Greco, Stefania Roberto, Anna Lucia Ruggeri, Graziana Cucinotta, Giulia De Gaetano, Serena Scordino, Giorgia Salvo.

Due le centiste con lode del liceo Basile: Stefania Zimbaro e Maria Elisa Lo Presti. Questi gli altri centisti: Chiara Ferro, Domenico Giunta, Arianna Savasta, Erika Bombara, William Francesco Davì, Valerio Costa, Marcello Fiore, Martinandrea Ruggeri, Chiara Soraci, Sophia Maria Tomasello, Elisa Zagami.