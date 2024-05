Messina, casa degli orrori a Fondo Fucile: Iacp ci mette una... catena

Immobili di proprietà pubblica in condizioni pietose, lasciati a marcire nonostante la “fame” di alloggi per l'emergenza abitativa. Ad occuparsene è il consigliere del Pd Alessandro Russo che, in un'interrogazione rivolta all'assessore al Patrimonio Roberto Cicala e al presidente della Patrimonio, Maurizio Cacace, non solo chiede conto della situazione di completo abbandono due immobili a Fondo Fucile e Villaggio Aldisio, ma anche «dell'effettiva consistenza numerica degli immobili del patrimonio comunale che risultano non assegnati, liberi o sfitti, per comprendere di quante unità immobiliari si possa disporre in vista di una loro assegnazione a fini di residenziali pubblica».

Un intervento che arriva «a seguito di allarmanti notizie riportate di recente dalla stampa locale – in particolare in un servizio andato in onda su Rtp nel mese di aprile– inerenti la condizione di alcuni immobili di proprietà Iacp e di altri trasferiti alla disponibilità del patrimonio del Comune, situati in Fondo Fucile pal. 42 e in Villaggio Aldisio, via Antonio Barbottiglia».