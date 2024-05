Messina, 13 gatti trovati morti nell'ex macello comunale. L'ipotesi è avvelenamento

13 gatti sono stati trovati morti questa mattina all’interno dell’ex macello comunale di via Don Blasco. A dare l’allarme le volontarie che quotidianamente si prendono cura della colonia felina che vive all’interno della struttura abbandonata e in totale condizione di degrado. Sul posto la Polizia Municipale e il medico veterinario dell’Asp di Messina che ha effettuato un primo esame esterno sulle carcasse dei gatti, sistemati in una delle stanze dell’edificio. Adesso saranno i test tossicologici a dire se i gatti siano stati avvelenati, questa l’ipotesi al momento al vaglio. Si tratta di una colonia felina che contava una ventina di gatti.