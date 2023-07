S. Agata di Militello, il traguardo del “100”: un ciclo di studi concluso alla grande

Dopo la pubblicazione, giovedì scorso, di nomi e foto degli alunni centisti del Liceo “Sciascia-Fermi” di Sant’Agata Militello per gli indirizzi Classico e Linguistico, completiamo il quadro dei 59 diplomati col massimo dei voti dell’Istituto santagatese con le sezioni di Scientifico, Scienze umane e Scienze applicate. Diciannove i centisti allo Scientifico, di cui sei nella classe VA: Pietro Barone, Lucrezia Cinnera Martino e Federico Scaffidi Muta tutti e tre con lode, poi Nicoletta Maria Filetto, Angela Calcò, e Biagio Giuseppe Persano Adorno. Per la classe VB cento e lode per Alessia Di Salvo e Simone Sutera, mentre gli altri diplomati col massimo dei voti sono stati Gioacchino Gullotti, Samuele Sutera e Gaetano Saccone Tirritò. Due i centisti nella classe VE, Vincenzo Pruiti Ciarello, con lode, e Rosaria Citriglia, mentre per la VF in sei hanno raggiunto il massimo risultato: Giada Mancuso, con lode, Siria Catanese, Alessio Drago, Giada Gagliano, Josephine Naso Onofrio ed Elisa Ognissanto. Passando alle due quinte della sezione scienze applicate, nella VC cento e lode per Federico Lo Monaco, cento per Nicole Dottore, nella VD massimo dei voti per Martina Cianciolo e lode per Giorgio Maria Sava ed Enzo Francesco Sberna. Infine le sezioni di scienze umane fanno registrare due centisti con lode nella VB, Sofia Maria Sanna ed Adriana Testa, poi Francesca Di Carlo, Ilenia Fazio e Samantha Priola. Nella VA massimo dei voti per Federica Barbera Frandanisi, Maria Pia D’Anna, Maria Pia Gelsomino e Alessia Gianfaldone.

Un’altra testimonianza di grande valore dunque per gli studenti dello “Sciascia-Fermi” di Sant’Agata Militello, divenuto sempre più polo scolastico di riferimento nel comprensorio dei Nebrodi negli ultimi anni grazie all’impegno del corpo docente e al lavoro del personale, sotto la guida della dirigente Maria Larissa Bollaci che dopo otto anni lascia ufficialmente la scuola santagatese per trasferirsi al Liceo “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando. Allo “Sciascia-Fermi” arriverà Teresa Santomarco Terrano, proveniente dall’Istituto comprensivo di Longi.