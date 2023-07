Nozze di titanio a Lipari: i semplici e meravigliosi 70 anni d'amore tra Totò e Nunziatina

Nozze di titanio a Lipari per i coniugi Salvatore (Totò) e Nunziatina Orto che hanno rinnovato il loro sì, a distanza di 70 anni, nel Santuario di Chiesa vecchia a Quattropani, dinnanzi a Don Giuseppe Mirabito, attorniati da figli, nipoti e pronipoti e da amici.

In un’epoca in cui si assiste, spesso, al disgregamento delle famiglie, la solida unione tra i due è sicuramente un fulgido esempio.

Totò, 90 anni a settembre, ha dedicato una intera vita al lavoro, dapprima come operaio nel settore pomicifero, poi come dipendente della Compagnia portuale liparese. Nunziatina, 92 anni, invece, si è dedicata alla famiglia, concedendosi, però - come ha sottolineato don Giuseppe durante l’omelia -, la condivisione con il marito dell’amore, oltre a quello per la famiglia, per la pesca: per circa trent’anni, infatti, li si vedeva uscire in mare con la loro barchetta.

L’unione tra i due ha portato alla nascita di quattro figli: Angela (emigrata giovanissima in Australia), Giuseppe, Anna e Gaetano. Questi, a loro volta, li hanno resi nonni per ben 9 volte; mentre tre sono i pronipoti.