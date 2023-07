ll grande calcio di Sky Sport sbarca al Marina del Nettuno di Messina

“Calciomercato L’Originale”, una delle trasmissioni sportive più seguite dagli appassionati di calcio e non solo, avrà come originale studio televisivo il suggestivo porticciolo del Marina che anche quest' anno ha conquistato la bandiera blu. Proprio ieri in tarda serata i tecnici di Sky hanno finito di montare gli allestimenti. Ma non è tutto: sono previsti almeno due lanci durante i tg di prima serata che faranno da traino al celebre talk che quest' anno celebra i sui vent' anni.

Oggi le troupe di sky sport "Calciomercato L'Originale" faranno tappa prima al Sacrario di Cristo Re e poi alla chiesa dei Catalani assieme all'assessore comunale ai grandi eventi Massimo Finocchiaro che con il sindaco Federico Basile ha fortemente voluto la presenza di Sky sport per proiettare l'immagine di Messina nel mondo.

La trasmissione è ideata e condotta da Alessandro Bonan e si avvale della presenza fissa di Gianluca Di Marzio e Fayna.

Le tappe precedenti sono state Fano e Lignano Sabbiadoro. Adesso tocca a Messina con il Marina del Nettuno. Va in onda dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio (in replica a mezzanotte su Sky Sport Uno) e in streaming su Now. Durante la trasmissione sono presenti noti giornalisti ed ex calciatori.