Messina, nuove strutture al dipartimento di scienze veterinarie dell'Università

Si arricchisce di strutture e servizi il dipartimento di Scienze veterinarie dove sono state presentate nuovi spazi e strumentazioni per piccoli e grandi animali. Si tratta della Tac per cavalli e grossi animali, della risonanza magnetica, dell’area della medicina traslazionale e delle nuove sale operatorie che aumentano i servizi dell’ospedale veterinario gestito da Unilav che è aperto a tutti i professionisti ed anche ai privati.

Soddisfatto il rettore Salvatore Cuzzocrea che, presentando strumentazioni e servizi ha sottolineato come il Dipartimento di scienze veterinaria può diventare un punto di riferimento non solo per la Sicilia ma anche per l’Italia, la risonanza magnetica è infatti unica, un’altra è a Zurigo. “Siamo una realtà importante per l’Italia e l’Europa e anche l’Anac ci ha detto che siamo stati bravi dandoci dei punteggi - al vaglio degli ultimi 5 anni degli appalti sia per ristrutturazione e costruzione che per forniture - altissimi, tra i primi d’Italia”.