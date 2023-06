Messina città degli eventi. Ok, il brand è giusto: serate memorabili con il Tezenis Summer Festival e lo Street Fish

Vivere Messina. Un evento dopo l’altro. Viverla giorno per giorno. Da cittadino innamorato, e a volte indignato per le cose che non vanno. Viverla da giovane, senza bisogno di dover necessariamente andar via da casa, per trovare altrove quello che qui si dice non ci sia. Viverla come comunità, che condivide speranze e difficoltà, discutendo e litigando, ma poi ritrovandosi insieme, sorridendo in riva al mare, o al fresco dei nostri impareggiabili Peloritani.

Si dibatte tanto, in queste settimane, sul ruolo della città, sulla promozione del “Brand”, quello che ha come slogan “Messina città degli Eventi”. Tutte le idee, tutte le posizioni, sono legittime. Ma la risposta migliore arriva sempre dalle persone, non tanto del numero delle presenze agli eventi (anche quello conta) ma, soprattutto, dal grado di soddisfazione, di allegria, di condivisione, che si respira prima, durante e dopo il momento aggregativo.

Ebbene, in questi mesi, in queste settimane, in questi ultimi giorni, abbiamo colto in molti messinesi, soprattutto ragazze e ragazzi (e questo è il dato che più conforta), la gioia di vivere insieme eventi come il Tezenis Summer Festival o il Messina Street Fish, la manifestazione ideata da Confesercenti che ha riscosso un boom di consensi e di presenze, nell’area rinata dell’ex Seaflight a Capo Peloro. Le immagini scattate dall’alto, ieri sera, confermano quanto sia stata indovinata la formula e la scelta di un sito sottratto finalmente al degrado ultradecennale.

Così come si è discusso, e lo si farà ancora, sulla scelta di piazza Duomo come sede del prossimo grande evento, il torneo internazionale di Beach Volley, che richiamerà alcuni dei più importanti atleti della disciplina olimpica. La stessa piazza che ha ospitato il “concertone” tanto piaciuto ai giovanissimi. Non è a rischio la “sacralità” della Cattedrale, quello è, e resterà, il cuore storico-religioso di Messina. Ma è una “location” bellissima e vedrete che anche il Beach Volley avrà un successo straordinario.

