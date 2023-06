I crocieristi: «Very very nice... we like Messina...»

Messina piace ai crocieristi. Una città carina per i turisti italiani, molto bella secondo gli stranieri che iniziano a considerarla non più solo un passaggio obbligato verso Taormina. Inglesi, americani, portoghesi, tedeschi, italiani dicono che vale la pena visitarla.

«Very, very nice. We like Messina», il commento di una famiglia della California, in crociera con la nave “Enchanted Princess”. Un gigante del mare della flotta Princess Cruises, battente bandiera britannica. Fino a novembre farà a tappa a Messina due volte al mese. L’impressione generale confermata pure dai numeri, è quella di un aumento del flusso di turisti che scelgono l'opzione Messina.

Su 3.600 crocieristi a bordo della Princess, in circa 1.200 hanno scelto Taormina. Neppure la metà. Tutti gli altri hanno preferito visitare la città. C’è chi è rimasto sulla nave per godersi dalle terrazze il panorama dello stretto, allungando lo sguardo fino a Capo Peloro, il punto in cui dovrebbe nascere il ponte.

«Messina è bella - commenta una coppia di sessantenni americani che si appresta a rientrare nella nave -, abbiamo appena visitato il centro storico e camminato lungo tutto il corso che costeggia il porto. Ne è valsa la pena malgrado la pioggia».

Il tour panoramico con il trenino, la formula scelta da due giovani fidanzati della Gran Bretagna: «Siamo soddisfatti - raccontano -, abbiamo girato la città a bordo del trenino turistico. È stato bello. La pizza e il gelato di Messina sono very good».

Tra i visitatori c'è pure il comandante Mario Ciruzzi di Genova. Approfittando del break con alcuni membri dell'equipaggio, ha raggiunto piazza Duomo. Il nostromo Paolo Brunetti, pugliese, a Messina ha scoperto il gelato alle noci. «Avevo voglia di un buon gelato - racconta - non sapevo che esistesse il gusto alle noci. Mi è piaciuto, qualità ottima».

