Messina in delirio per il Tezenis Summer Festival: oltre ventimila in una Piazza Duomo fantastica. Che spettacolo!

Tanta gente in Piazza Duomo e nelle vie limitrofe non si era mai vista per un concerto di musica. E se i Negramaro a dicembre scorso avevano fatto registrare numeri da capogiro, la serata di ieri del Tezenis Summer Festival è andata ben oltre le aspettative con quasi 25mila persone, che nel corso della serata si sono alternate in piazza e hanno affollato le vie limitrofe. Un successo incredibile per una manifestazione che ha richiamato in riva allo Stretto alcuni degli artisti più amati soprattutto tra i giovanissimi. Un successo di immagine anche per Messina con immagini straordinarie proiettate negli schermi degli italiani anche grazie alla diretta nazionale sul canale 66 (Radio 105).

Aria d’estate e voglia di ballare, a suon di tormentoni e grande musica nelle più belle piazze d’Italia per l'evento itinerante promosso da Radio 105 e Friends&Partners, giunto all’ottava edizione. Dopo la prima tappa della scorsa settimana a Rimini, l’approdo ieri a Messina, per una serata di festa in una piazza Duomo gremita all'inverosimile. Una Messina al massimo del suo calore, vitale e con tanta voglia di cantare e divertirsi. Già dal primo pomeriggio tanti giovani hanno guadagnato il loro spazio nelle prime file, per un contatto diretto con i loro beniamini. Aperta da un dj set dell’emittente, la serata, condotta in diretta radiofonica e televisiva da Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, ha visto alternarsi sul palco artisti noti e giovani promesse, accomunati dalla voglia di portare assieme all’estate il buon umore, e l’auspicio che la vita di tutti possa essere segnata dalla gioia di stare assieme.

Ad aprire le danze Lorenzo Fragola e Mameli con “Testa x aria”, seguiti da Cioffi, che più volte ha salutato Messina durante l’esibizione de “La mia tribù”, da Berna e dal duo Biondo e Astol con “Romantica e bugiarda”. Ovazione per Leo Gassman, con il brano sanremese “Terzo cuore” e la recente “Capiscimi”. A seguire Silent Bob & Sick Budd (“Lei è”), un medley dei successi di Emma e poi ovazione per Mr.Rain con tre brani tra cui la sanremese “Supereroi”.

Grande calore per Benji e i Finley e un’accoglienza da stadio per lo spagnolo Alvaro De Luna. A seguire Il Tre, Rosa Chemical, con la sanremese “Made in Italy” e “Bellu guaglione”, remake in chiave elettronica di “’O Sarracino” di Renato Carosone”, Piccolo G (“Acquario”, “Zero”), il trio Ava, Anna e Capo Plaza con la hit “Vetri neri”, Il Pagante con “Poveri mai” e “Open bar” e Federica (“26 modi”, “Fulmini”).

Poi, l’atteso momento di Annalisa, che ha stregato i venticinquemila con "Nuda", “Bellissima” e con la nuova hit dell’estate, “Mon Amour”. A seguire i siciliani Di Martino e Colapesce con l’applauditissima, e cantata da tutti, “Splash” e poi "Musica leggerissima". Tra i più invocati dalle migliaia di fans Irama che ha chiuso lo spettacolo con Rkomi, dopo che la piazza era andata in ebolizzione con Elettra Lamborghini, Myss Keta, il trascinante Rocco Hunt.

Un successo anche in termini di organizzazione e di ordine pubblico, raramente messo così alla prova visto il numero incredibile di messinesi e non solo che si sono riversati in un luogo peraltro di non facilissima gestione. E invece tutto è andato bene, con disservizi (tanta attesa ai varchi in alcune ore della serata e mancanza di vie di fuga in mezzo alla piazza) e contrattempi ridotti comunque al minimo e in alcuni casi inevitabili per manifestazione del genere in piazza. La sinergia tra le istituzioni (Questura e Comune) ha funzionato ancora una volta e ha reso possibile questo spettacolo per la città di Messina.