Nonna Clara spegne 105 candeline. Villafranca Tirrena è una comunità in festa

Ha spento 105 candeline la signora Clara Taddeo, vedova De Luca. La nonnina, che vive a Serro, è stata sempre dedita alla sua famiglia. Ha due figlie, Anna e Maria Carla, e un nipote, Giulio. È stata festeggiata alla presenza dei familiari, del sindaco Giuseppe Cavallaro e delle componenti della giunta municipale Gianfranca Alessi e Barbara Di Salvo che, a nome dell'Amministrazione, le hanno donato dei fiori e una pergamena per rinnovare l'augurio di buon compleanno e per ricordare come la signora Clara sia simbolo di speranza ed esempio di coraggio e volontà di andare sempre avanti.

