Messina, convegno CISL "A scuola nessuno è straniero"

Accoglienza, inclusione, integrazione degli studenti stranieri è un percorso che vede la scuola in prima linea ma che è ancora lungo e complesso. È quanto emerso dall'incontro "A scuola nessuno è straniero", un momento di studio e approfondimento organizzato dalla Cisl con l’Anolf, la Cisl Scuola e l’Associazione Maestri Cattolici, all'istituto Antonello. È stata l'occasione per fare il punto della situazione degli studenti stranieri e delle difficoltà che incontrano per imparare la lingua italiana. È emerso che la scuola è sempre piu multietnica ma paga un gap organizzativo, manca , infatti, un'organizzazione che renda il percorso di inclusione istituzionalizzato. È emerso anche che la scuola è affiancata sopratutto dal volontariato e dalle associazioni che soccorrono a carenze e vuoti. Conversando con il giornalista Emilio Pintaldi docenti, dirigenti scolastici, il provveditore, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni , genitori e gli stessi ragazzi hanno raccontato la realtà delle scuole messinesi dove i ragazzi stranieri sono sempre più numerosi. L'incontro è stato anche un momento di proposta, il segretario generale della Cisl Antonino Alibrandi ha sollecitato un protocollo per fare rete, tra le associazioni, proponendo una mappatura per capire quanti sono gli studenti stranieri ed avviare un percorso comune per lavorare insieme.

Sono intervenuti il provveditore agli Studi di Messina, Stello Vadalà, il presidente di Anolf Messina Yohannes Gebrehiwot, l’assessore Massimo Finocchiaro, la docente Aimc Messina Annabella Cavallaro. La realtà che emerge dall'esperienza all'Anolf Cisl è stata raccontata da Ranali Warnakulasuriya e Chen Ruishu, mediatrici culturali. Le conclusioni dell'incontro sono state affidate alla segretaria generale Cisl Scuola Messina Mariella Falcone.

