Messina, lo studio Francesco La Fauci & Partners premiato a Milano

Lo Studio Dott. Francesco La Fauci & Partners è stato premiato ieri, 25 maggio, a Milano, all’interno della Cerimonia “Le Fonti Legal Awards Italy”, premio internazionale dedicato a economia e professionisti. Le Fonti è l’unica comunità di rilievo certificata e focalizzata al business in Italia.

Lo Studio La Fauci presente da 40 anni in Sicilia ha maturato una certificata esperienza in vari settori professionali che spaziano dalla contabilità privata e pubblica, al tributario, alle due diligence, al fiscale, al societario, al controllo legale dei conti, al settore bancario, al controllo sulla amministrazione societaria, alle procedure fallimentari di vario tipo, nelle gestione delle crisi d’impresa ed al settore della cooperazione dove ha rivestito per molti anni la figura di esperto della Regione Sicilia. Negli ultimi 5 anni è presente in Milano dove assiste alcuni Gruppi Aziendali. Come dichiarato dalla giuria lo Studio Dott. Francesco La Fauci & Partners è stato premiato vincitore quale Studio Professionale dell’anno Diritto Societario / controllo amministrativo “per l’eccellenza e la solida competenza raggiunte, per l’esperienza quarantennale e la professionalità dimostrate nell’ambito del diritto societario, con applicazione al controllo sull’amministrazione”, “per la gestione sempre accurata e attenta delle numerose problematiche giuridiche inerenti a tutte le fasi di vita della società”.

La storia professionale del Dott. Francesco La Fauci passa attraverso importanti esperienze e ruoli tecnici rivestiti nella Regione Sicilia che ne hanno formato l’esperienza e la competenza senza mai dimenticare di essere figlio di Messina ove ha sempre mantenuto il proprio Studio professionale.

