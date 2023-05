Patti, gli studenti del Vittorio Emanuele III conquistano Sanremo e l’“Ariston”

Con un originalissimo arrangiamento del brano “Il Pescatore” di Fabrizio De Andrè, dieci studenti del liceo “Vittorio Emanuele III” di Patti, riuniti nella band “Sorriso”, hanno entusiasmato il teatro Ariston di Sanremo conquistando il primo posto al “Gef”, il Festival Internazionale della Creatività Scolastica, nella sezione musicale (categoria band) dedicata alle scuole superiori.

Giunto alla 24esima edizione, il “Gef” è un grande contenitore di eventi educativi, culturali e artistici per le scuole di ogni ordine e grado, riservato agli studenti dai 5 ai 19 anni di età che hanno voglia di mettersi in gioco e dimostrare le proprie doti nella musica, nel canto, nella danza, nella ginnastica, nel teatro, nella moda, nel cinema, nella scrittura e nel disegno.

Un evento imponente, il più importante nel settore a livello internazionale con trenta manifestazioni in contemporanea. Tra queste, il “Festival Internazionale della Musica Scolastica” al quale hanno partecipato i dieci studenti del liceo pattese sotto il coordinamento della prof. Samantha Sindoni.

Standing ovation per Aurora Mannelli (voce), Sofia Amato (coro), Emmanuel Maria Salvo (tastiera), Sofia Formica (basso), Greta Camuti (violino), Eya Aidoudi (coro), Giulia Sarri (coro), Domenico Francesco Rottino (batteria), Antonino Rottino (chitarra) e Gloria Fatima Ferrisi (pianoforte), che hanno incantato la giuria e il pubblico sanremese agguantando il primo posto nella categoria “Band”.

Un successo frutto del duro lavoro svolto sotto la guida della prof. Samantha Sindoni dai dieci ragazzi che, durante la loro avventura sanremese, sono stati supportati dalla prof. Anna Barresi.

