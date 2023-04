Messina, presentato il "Progetto Grazia": curarsi senza dover andare fuori città

È nel segno del ricordo di Grazia, una giovane dottoressa precocemente scomparsa e della solidarietà lo spettacolo "Aspettando il paradiso", organizzato dai Fikissimi che si terra il 21 aprile al Palacultura. Lo spettacolo è finalizzato alla raccolta fondi a sostegno del “Progetto Grazia”-Trapianto autologo di cellule staminali dell’A.B.A.L..Sarà un momento di allegria ma anche di solidarietà per contribuire a realizzare un Centro di trapianto autologo di cellule staminali per la cura delle patologie ematologiche neoplastiche all’interno del Policlinico. Un centro che permetterà a tanti pazienti di continuare a curarsi senza dover andare fuori città.

L'iniziativa, che patrocinata dal Comune di Messina, dall’Università e dalla Fondazione Bonino Pulejo, è stata presentata nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca dalla giornalista Letizia Lucca alla presenza della signora Franca Antonuccio, promotrice del “Progetto Grazia”. La signora Antonuccio ha spiegato che il progetto nasce dall'idea di trasformare il grande dolore per la perdita della figlia in qualcosa di utile per la città. L'importanza del progetto è stata anche sottolineata dall'assessore del Comune Liana Cannata, dal vicepresidente dell’Associazione per Bambini e Adulti Leucemici (A.B.A.L.) di Messina Paolo Sindona e dal Presidente de “I Fikissimi” Massimo Pulitanò. L'appuntamento è quindi per il 21 aprile alle 20.30 al Palacultura.

