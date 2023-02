Capo d'Orlando, festeggiano le nozze in... camion. La storia d'amore di Sofia e Marco

Il matrimonio di Sofia e Marco non è certamente passato inosservato a Capo d’Orlando e d’altronde non poteva esserlo considerato che la coppia è giunta al municipio di Capo d’Orlando su un grosso camion. A guidarlo proprio lo sposo,. Marco Di Nardo, autotrasportatore da una vita e molto conosciuto a Capo d’Orlando per la sua attività ed al suo fianco la neo signora Sofia che ha faticato non poco per evitare che il suo bianco abito da sposa si rovinasse nello scendere dalla cabina. A sposarli il primo cittadino Franco Ingrillì ed a festeggiarli anche i quattro figli della coppia che, con un sorriso grande quanto una casa, hanno suggellato l’unione della loro mamma e del loro papà. Poi tutti a festeggiare e per quanto riguarda il viaggio è scontato che sarà un tour su quattro ruote, anzi otto visto che tante ne hanno i camion dell’azienda di Nardo. Porteranno sul camion anche i loro bimbi considerato che i quattro pargoli hanno nelle vene il Dna del papà, provetto pilota di camion ?

© Riproduzione riservata