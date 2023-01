Pro Loco Milazzo, pianificati gli indirizzi del 2023

Una serie di iniziative da portare avanti in sinergia con l’Amministrazione per assicurare un contributo costruttivo al settore del turismo cittadino. Questo il programma per il nuovo anno della Pro loco di Milazzo che ha fatto il punto dell’attività svolta nel 2022 e pianificato gli indirizzi del 2023. Il gruppo di lavoro, coordinato dal presidente Pasquale Saltalamacchia e dalla vicepresidente Antonella Franceschini, oltre alla partecipazione alle fiere di settore e a garantire il servizio di assistenza turistica al punto informativo si sta muovendo nell’organizzazione del “Milazzo Cult Festival” che dopo lo straordinario successo dello scorso anno punta a crescere ancora con il coinvolgimento di altri personaggi del mondo culturale. Ma, al tempo stesso sono previsti altri appuntamenti collegati ai valori della legalità col coinvolgimento delle scuole, come avvenuto in occasione dell’incontro con Tina Montinaro, la moglie dell’agente del giudice Falcone, morto nella strage di Capaci. «Tante iniziative – afferma Saltalamacchia – nell’ottica delle finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche della città previste nelle nostre finalità associative”.

