Villafranca Tirrena, fondi per l'acquisto di buoni pasto per gli alunni di famiglie meno abbienti

Successo della quinta edizione dell'iniziativa solidale "Arriva Babbo Natale 2022", promossa dall’associazione socio-culturale e ambientale "Amare Villafranca". «La manifestazione si è conclusa con un ottimo risultato e partecipazione da parte della comunità villafranchese - fa sapere Fabrizio D'Andrea -. Grazie all’importo raggiunto pari a 1.028,50 euro abbiamo la possibilità di acquistare 187 buoni ticket mensa da donare alle famiglie meno abbienti dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di Villafranca Tirrena, individuate in maniera anonima dai servizi sociali comunali i quali ne cureranno anche la distribuzione». L'associazione ha ringraziato tutti coloro che hanno dato il proprio contribuito affinché anche in questo periodo di festa si possa regalare ai bambini un sorriso. "Amare Villafranca" ha ritenuto giusto riproporre l'iniziativa a beneficio delle famiglie più bisognose in segno di vicinanza.

