Università di Messina, da Roma oltre 23 milioni

«Viene premiata la nostra programmazione, un gioco di squadra vincente». Così il rettore Salvatore Cuzzocrea commenta la notizia del finanziamento complessivo da 23 milioni e mezzo di euro destinato all’Università di Messina. «Siamo tra i primi 10 Atenei per importi finanziati, siamo il secondo tra i Grandi Atenei italiani», sottolinea il rettore.

Nel decreto firmato sotto Natale dalla ministra Anna Maria Bernini, è stato stilato l’elenco delle Università statali che hanno avuto accesso alla prima tranche di contributi del Fondo per l’edilizia e le infrastrutture, istituito per promuovere interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico. L’Università di Messina, come evidenzia Cuzzocrea, ha candidato diverse opere e interventi. Si va dai lavori di manutenzione degli spazi didattici, dei servizi comuni e del patrimonio immobiliare universitario all’efficientamento energetico degli edifici di proprietà dell’Ateneo; dalla riqualificazione del parco di Villa Pace (compreso il restauro conservativo degli immobili) alla ristrutturazione delle aule e dei laboratori dell'ex Facoltà di Farmacia; dalla ristrutturazione dell'edificio D del plesso centrale universitario (sede del Dipartimento di Economia) alla riconversione funzionale dell’ex Incubatore di imprese a Papardo; dalla riqualificazione delle aree esterne del Campus universitario dell'ex Facoltà di Scienze matematiche e fisiche in contrada Papardo agli interventi di manutenzione straordinaria da eseguire al Dipartimento di Scienze veterinarie e all'Ospedale veterinario didattico.

Una mole di progetti che sono stati ritenuti meritevoli del co-finanziamento da parte del Ministero.

