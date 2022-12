Messina, tutto pronto per le iniziative di Natale. Sarà un'Immacolata ricca di eventi

Il sindaco Federico Basile, giovedì 8 dicembre, alle 17, insieme alla Giunta Municipale e agli organi societari delle Partecipate comunali, darà ufficialmente il via alle iniziative natalizie con l’accensione dell’Albero allestito nell’atrio di Palazzo Zanca.

A seguire sarà la volta dell’albero messo a punto a piazza Unione Europea dalla Società MessinaServizi Bene Comune, che ha curato con le tradizionali piantine di stelle di Natale l’abbellimento della piazza, oltre l’atrio e la scalinata del Palazzo comunale. Dalla piazza del Municipio, i rappresentanti dell’Amministrazione Basile proseguiranno il percorso per l’accensione dell’albero a Piazza della Repubblica alla Stazione, allestito dall’AMAM. La tradizionale attivazione delle luminarie sugli alberi posizionati nelle piazze del centro città, si concluderà con l’albero di Piazza Cairoli, messo a disposizione da Caronte&Tourist. Sempre, a piazza Cairoli, sarà poi inaugurata l’iniziativa “Babbo Natale sulla slitta con foto” promossa dall’Azienda Speciale Messina Social City. A concludere il programma dell’8 dicembre sarà l’evento clou, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con E.A.R. Teatro di Messina, alle 21, al Vittorio Emanuele, con l’artista Tosca protagonista dello spettacolo “Appunti Musicali dal Mondo: confini e sconfini del suono della voce”. Inoltre, sempre nell’atrio di Palazzo Zanca, la performance con Babbo Natale, Babba Natale e gli Elfi promossa dalla Cooperativa Valli Basiliane, animerà il pomeriggio per offrire ai bambini la magica atmosfera del Natale. Prenderà poi ufficialmente il via la campagna solidale #LESCATOLESCALDACUORE Messina, edizione 2022. Aderire all’iniziativa è molto semplice, basta prendere una scatola per le scarpe, riempirla con un indumento caldo, un oggetto di svago, uno per la cura del corpo, un alimento “goloso” e un biglietto gentile. Una volta chiusa e impacchettata bisognerà collocarla sotto l’albero di Palazzo Zanca, entro il 24 dicembre 2022. Le scatole saranno poi distribuite ai bambini più bisognevoli, a cura degli operatori dell’Azienda Speciale Messina Social City.

© Riproduzione riservata