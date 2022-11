San Filippo del Mela, due nuovi murales sulle pareti di scuola media e parco urbano

Dopo il grande successo dei primi progetti di arte urbana sul territorio di San Filippo del Mela, “Together” e “La gelsominaia”, la Pro loco ha scommesso ancora nella riqualificazione degli spazi, con il programma "Città futura", che ha interessato la frazione di Olivarella e il centro cittadino, per mano dei due noti artisti Andrea Sposari e Salvo Ligama. Sono state completate, oggi, le due nuove opere sulla facciata della scuola media del centro cittadino (di Sposari) e la seconda (di Ligama) su una parete privata all’interno del parco urbano Immacolata di Olivarella.

«Il progetto pensato per San Filippo del Mela “Città Futura”, che si ispira alla celebre canzone di Lucio Dalla, è l’evoluzione temporale del progetto “Gelsominaia” - spiega il presidente della Pro loco Matteo Dragà -. Non a caso, il titolo sta ad indicare una proiezione futura, immaginaria della nostra terra come una figlia che sposa la natura e in cui il progresso è sinonimo di convivenza, simbiosi, rispetto e sostenibilità tra uomo e ambiente. Abbiamo riesumato il passato con la gelsominaia e vogliamo illustrare il futuro che ci auguriamo - aggiunge Dragà -. Le nuove tecnologie ci assistono nella direzione di uno sviluppo sostenibile, la nostra terra offre opportunità che altri non hanno grazie alla posizione geografica, alla diversità biologica e al clima. In virtù di quanto elencato, crediamo che la direzione giusta sia quella di fare arte, produrre bellezza e ripetere esempi virtuosi». I progetti finora attuati sono stati inseriti nel contesto della democrazia partecipata in stretta sinergia con l'Amministrazione guidata dal sindaco Gianni Pino e con l'Ufficio tecnico comunale di S. Filippo del Mela.

