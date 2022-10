Milazzo, ottimi risultati sportivi di 5 studenti del Majorana

Soddisfazioni anche nel settore dello sport per l’istituto “Majorana”. La scuola diretta dal preside Lorenzo Castrovinci ha ottenuto risultati importanti con gli allievi Giulia Giuffrida, Giulia Bucca, Sofia Caliri ai Campionati di Società Nazionali (CDS) di Puglia, di Gaetano Munafò e Mattia Buono nella marcia 5 Km e nel lancio del disco e del martello. Risultati ai quali si aggiunge la medaglia d’oro ai Campionati Studenteschi di Badminton. Ora si programmano già i nuovi appuntamenti denominati “Lo sport è vita 2” e “Impariamo a giocare Badminton”.

“Conciliare scuola e sport è possibile – afferma il dirigente scolastico - ed è, anzi, caldamente consigliabile, come d’altronde risulta anche dai risultati scolastici dei numerosi studenti-atleti che nel tempo hanno migliorato il loro rendimento e profitto. Il riconoscimento dello sport come attività educativa per eccellenza è stata finalmente istituzionalizzata grazie al “Progetto didattico sperimentale Studente/Atleta di alto livello” disciplinato per legge e che in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nel complesso della programmazione educativo-didattica della scuola dell’autonomia e al fine di promuovere il diritto allo studio e il conseguimento del successo formativo, tende a permettere a Studentesse e Studenti impegnati in attività sportive di rilievo nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP).

