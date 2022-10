"Gli amici di Gibo" da Milazzo a Tindari in bici per solidarietà

Significativa iniziativa di beneficenza con una carovana ciclistica che domattina si metterà su strada per raggiungere Tindari dove ci sarà una benedizione per tutti i cicloturisti, per poi tornare alla sede dell’AIPD Milazzo-Messina nella frazione San Marco di Milazzo dove verrà consegnato un assegno da 3.000,00 euro che servirà per realizzare e migliorare i progetti dell’Associazione presieduta da Roberto Caizzone.

Con una pedalata dopo l’altra gli “Amici di Gibo” sono diventati adesso oltre 300 e riescono a realizzare un progetto semplice che regala sorrisi e opportunità, ma soprattutto aiuta tante associazioni che operano nel sociale. E’ stata la passione per il ciclismo e la voglia di aiutare persone in difficoltà hanno indotto Giovanni Bono di ideare l’anno scorso il progetto “Amici di Gibo”. Così, ha pensato di personalizzare il personale completino d’allenamento, che è subito piaciuto ai compagni di avventura che lo hanno richiesto, ed allora ha pensato, valutando il costo del completino, di realizzarne trenta dove è raffigurata la Sicilia, il suo soprannome che è Gibo ed un ciclista. Il ricavato della vendita dei completini è stato destinato a persone bisognose attraverso buoni alimentari, o ad associazioni di volontariato

