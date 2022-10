A Santa Domenica Vittoria la più giovane direttrice di ufficio postale della Sicilia

Santa Domenica Vittoria è un paesino incastonato tra le vallate del parco dei Nebrodi e con una vista privilegiata sull’Etna. Sono circa 800 gli abitanti, soprattutto anziani, gente calorosa e accogliente. Nel piccolo comune del Messinese a mille metri d’altitudine, un presidio irrinunciabile e un punto di riferimento per gli abitanti è l’ufficio postale e quindi il suo personale, che nella sede di via Merlino ha il volto gentile di Michela Pruiti.

L’impiegata del piccolo ufficio mono operatore, all’età di 27 anni, è il più giovane direttore – o meglio direttrice – di un ufficio postale in tutta la Sicilia, nonché tra le nuove risorse di quest’anno che Poste Italiane continua ad assumere per gli uffici postali della provincia di Messina. Laureata con lode in Economia e con anche un master di specializzazione, dopo aver inviato più volte il proprio curriculum sul sito aziendale, Michela lo scorso maggio ha ricevuto la tanto attesa chiamata da parte di Poste Italiane, un momento che lei racconta come indimenticabile:

“Aggiornavo costantemente il mio profilo sperando di poter essere convocata. Finalmente, al termine del mio percorso di studi, sono stata contattata e ho intrapreso l’iter di selezione, poi concluso positivamente”. Per la giovane neo assunta di Castell’Umberto l’ufficio di assegnazione è proprio Santa Domenica, per lei una seconda bellissima sorpresa dopo la firma del contratto a tempo indeterminato.

“Avevo dato disponibilità su tutto il territorio regionale – racconta -, non mi aspettavo che la sede di lavoro sarebbe stata all’interno della mia provincia. Solo pochi mesi prima avevo superato una selezione per un noto istituto bancario e mi sarei dovuta trasferire fuori dalla mia Sicilia. Poi è arrivata la proposta di Poste che, in questo senso, è una delle poche grandi aziende del settore a offrire opportunità lavorative senza l’onere di dover lasciare la propria terra”.

E così, dopo un mese di formazione e affiancamento, dallo scorso luglio Michela ha iniziato a gestire l’ufficio postale del paese, un inizio pieno di emozioni e un primo contatto con gli abitanti che, come descrive, hanno segnato positivamente l’inizio della sua esperienza lavorativa: “Forse per la mia giovane età, superata la diffidenza iniziale i residenti mi hanno subito fatta sentire a casa. Nei giorni di pioggia attendevano all’esterno che chiudessi l’ufficio per accertarsi che fossi al riparo, e lo fanno tutt’ora”.

Il rapporto di fiducia con i clienti però per una direttrice così giovane di età e per ruolo all’inizio è tutto da costruire, come lei stessa ammette: “I primi giorni capitava, soprattutto da parte di clienti che arrivavano da altri paesi, che a me chiedessero di parlare col direttore aspettandosi di veder spuntare un collega maschio e più grande d’età, forse anche influenzati dall’aspetto del mio predecessore in ufficio. Più volte ho dovuto rispondere con il classico ‘Qui il direttore sono io’ ma ogni volta seguiva un mio sorriso e da lì nasceva subito la complicità coi clienti. Oggi posso dire di essere diventata per loro, al pari del mio ufficio, un punto di riferimento, come loro lo sono per me nell’affrontare ogni giornata lavorativa con la voglia di fare al meglio”.

Michela è tra le otto nuove risorse che quest’anno Poste Italiane ha inserito nelle sedi della provincia di Messina. Ad oggi per il 2022 in Sicilia il piano di assunzioni aziendale ha generato circa 50 nuovi inserimenti nel solo comparto degli uffici postali, con particolare attenzione alle giovani risorse under 30.

© Riproduzione riservata