Università di Messina, alla Cittadella dell'Annunziata la 1^ edizione di UniMeGames

Dal 7 al 9 ottobre, la Cittadella sportiva universitaria ospiterà un evento all’insegna del coinvolgimento studentesco e della sana competizione sportiva; si tratta della prima edizione di UniMeGames, manifestazione sportiva interdipartimentale, organizzata dall’Ateneo Peloritano in collaborazione e su proposta dell’Incubatore di Idee “Crescendo”.

Le discipline sportive previste sono: Calcio, Pallavolo, Basket,Tennis doppio misto e Nuoto Staffetta 4×50. A sfidarsi saranno le squadre formate dagli studenti dei vari Dipartimenti, di cui faranno parte anche le nuove matricole UniMe. Tutti gli sport saranno giocati da compagini miste.

A tutti i primi, secondi e terzi classificati di ogni sport saranno assegnate le rispettive medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. Al Dipartimento che conquisterà il maggior numero di medaglie saranno consegnati una coppa e un premio in buoni da spendere presso l’UniMe Store.

Il “peso” delle medaglie sarà il seguente: 3 punti oro, 2 punti argento e 1 punto bronzo.

Dopo la Cerimonia di apertura, che si terrà la mattina del 7 ottobre alla presenza del Rettore e delle rappresentanze dei Dipartimenti, avranno inizio i giochi secondo un calendario appositamente predisposto. La mattina di domenica 9 ottobre (ed eventualmente il primo pomeriggio) sarà dedicata alle fasi finali dei giochi; in serata, è prevista la Cerimonia di chiusura con la premiazione della rappresentativa dipartimentale vincitrice degli UniMeGames. A seguire una festa con Dj, fino alla mezzanotte.

© Riproduzione riservata