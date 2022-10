Furnari, il fascino intramontabile delle gite in barca a vela

La stagione turistica nell’hinterland furnarese non può ancora considerarsi conclusa. Da settembre fino a tutto ottobre, il territorio è interessato da un importante flusso rappresentato dagli amanti del navigare per mare in barca a vela. Il settore del charter nautico – che ha il suo centro nevralgico nel porticciolo turistico di Portorosa – con un centinaio di addetti impiegati in una decina di società e una flotta di circa 200 imbarcazioni, costituisce uno dei punti di forza dell’offerta vacanziera, in costante crescita con importanti ricadute economiche sia sul settore ricettivo e che nell’indotto. Si arriva di solito il venerdì sera, si passa il weekend in una delle strutture del complesso residenziale, per poi iniziare la vacanza vera e propria in barca, veleggiando alla volta delle Isole Eolie per poi rientrare in porto alla fine della settimana, con nuova sosta in residence in attesa dei voli di rientro.

«La clientela è abbastanza eterogenea – racconta Fabrizio De Salvo, manager di una delle società operanti a Portorosa – ma, principalmente, chi affitta la barca è un appassionato di vela». Appassionato ma anche esperto, considerato che chi prende a nolo un’imbarcazione la gestisce in autonomia. «Prendersi la responsabilità sia del mezzo che dell’equipaggio – commenta – se non sei, o non ti reputi, minimamente esperto non lo fai». Il target di riferimento e generalmente medio-alto, ma questo tipo di esperienza non è poi così fuori portata, dipende da molto da cosa si sceglie.

