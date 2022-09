S. Teresa di Riva, aperto l’Anno Giubilare in onore dei Santi Medici

«In questo anno potremo sperimentare la misericordia di Dio, sarà una bella esperienza per far festa e ringraziare il Signore non soltanto per la nostra Parrocchia ma per tutta la comunità».

Con queste parole padre Alessandro De Gregorio, parroco della “Sacra Famiglia” di S. Teresa di Riva, ha aperto ieri sera l’Anno Giubilare dei Santi Medici, concesso dal Papa su richiesta del sacerdote e dell’Arcidiocesi di Messina in occasione del 95.mo anniversario dell’arrivo del simulacro dei Santi Cosma e Damiano, venerati nella parrocchia del centro cittadino, e del 120.mo anniversario della costruzione della chiesa, che ricade nel 2023.

Un particolare momento di fede e devozione, con il Solenne Pontificale presieduto da monsignor Salvatore Pappalardo, arcivescovo emerito di Siracusa, concelebrato da don De Gregorio e dal suo vice padre Alberto Pane, insieme col vicario episcopale della zona ionica e parroco della Madonna del Carmelo, don Ettore Sentimentale e con il diacono Carmelo Ucchino.

