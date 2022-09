"Ballo in bianco" a Milano. Insieme a Roberto Bolle anche 14 ballerini di Capo d'Orlando

C’erano anche 14 ballerini di Capo d’Orlando e dell’hinterland nebroideo in piazza Duomo a Milano per il “ballo in bianco” organizzato dal “maitre de ballet” Roberto Bolle in collaborazione con l’Assodanza Italia. Erano ben i 1607 gli allievi delle scuole di danza provenienti da ogni parte d’Italia ( di età compresa da 12 ai 20 anni) , che hanno dipinto la piazza Duomo d’un bianco “sfolgorante” che si rifletteva su tutte le vetrine dei palazzi creando un’atmosfera da sogno. E tra questi anche gli allievi della scuola Spazio Danza di Capo d’Orlando, con la direzione artistica delle sorelle Martina e Valentina Rinoldo. Il Ballo in Bianco è stato al centro di un evento di quattro giorni voluto da Roberto Bolle per valorizzare l’arte della danza e “ On Dance” è stato l’evento clou, quello del raduno in piazza, una vera festa della danza.

In queste quattro giornate gli allievi delle scuole di danza hanno partecipato ad incontri e seminari e seguito le lezioni di danza di numerosi insegnanti tra i più gettonati del settore, che si sono svolte al Castello Sforzesco sempre della città di Milano. «Siamo estremamente entusiaste di aver potuto dare ai nostri allievi quest’opportunità, hanno dichiarato, le sorelle Martina e Valentina Rinoldo, direttrici della scuola, la danza è una scuola di vita, che forgia il corpo ma soprattutto la mente e l’anima, e quest’evento è stato per i partecipanti un’esperienza nella quale hanno potuto mettersi alla prova, confrontandosi e condividendo momenti speciali con ragazzi e ragazze di altre scuole, arricchendo il loro bagaglio artistico e personale.» Valentina e Martina si sono “tuffate” nel mondo della danza più di vent’anni fa e da allora tanti sono stati i traguardi raggiunti e da due anni la loro scuola è entrata a far parte dell’Assodanza Italia, un’associazione che tutela e promuove unicamente l’arte della danza ponendo una particolare attenzione ai gestori e direttori di scuole di danza anche di piccoli paesi.

© Riproduzione riservata