"Vara di Messina”, un concorso per valorizzare la tradizione attraverso la fotografia

L’Associazione culturale “Messina Sacra” promuove la prima edizione del concorso fotografico denominato “Vara di Messina” nell’ambito della rassegna “La Vara di Messina. Una storia di fede lunga 500 anni”. L’iniziativa, patrocinata dall’Assessorato comunale alla Cultura diretto da Enzo Caruso, ha l’obiettivo di valorizzare la processione della Vara attraverso appassionati cultori del mondo della fotografia, mettendo in rilievo la sua valenza culturale, etnoantropologica e spirituale. Il concorso fotografico “Vara di Messina” è rivolto ai fotografi di tutto il mondo e di qualsiasi età, in possesso di cittadinanza italiana o straniera. Le foto dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica messinasacra@gmail.com entro e non oltre il 15 settembre 2022.

