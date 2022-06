Barcellona, premiati gli alunni del Militi: “Voi siete il nostro futuro”

Ciliegina sulla torta per i piccoli alunni della seconda elementare del plesso di Santa Venera del comprensivo Militi, accolti e premiati nell'Aula di Palazzo Longano dopo lo straordinario successo ottenuto al termine del concorso nazionale "Spazio alle idee", promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale in sinergia con il Ministero dell'Istruzione e l'Agenzia spaziale italiana. Una pergamena e una medaglia in segno di riconoscenza, per un risultato definito «storico ed incredibile», sono state donate agli studenti Giulia Munafò, Gaia Basile, Annalisa Maria Torre, Carol Milone, Andrea Marzullo, Carmelo Raimondo, Andrea Giorgianni, Ambra Abramo, Alba Antonuccio, Giovanni Daniele Bellinvia, Giuseppe Maimone, Giuseppe Marzullo, Matteo Munafò, Mattia Pantè, Ambra Torre, Isabel Puglisi, Silvana Raimondo e Giuseppe Raimondo. Avere dato il nome alla nuova costellazione "Iride", strumento innovativo ed utile a servire il lavoro degli scienziati per l'osservazione dello spazio dalla terra, non poteva passare inosservato. Alla presenza della dirigente Maria Pina Da Campo, delle insegnanti Miriam Patanè e Maria Pia Recupero e delle famiglie, i nuovi "ambasciatori di domani nello spazio" sono stati celebrati dal sindaco Pinuccio Calabrò e da assessori, consiglieri e dipendenti comunali. La bella realtà scolastica del quartiere ha ottenuto l'apprezzamento della prestigiosa commissione composta dagli astronauti Parmitano, Vittori e Cristoforetti, e il plauso della direzione dell'Agenzia spaziale e dei titolari dei Dicasteri, che hanno accolto una delegazione di alunni nella cerimonia finale di Roma.

