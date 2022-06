Messina, i giovani in piazza per riscoprire i valori di fede e fratellanza

“Quando la strada si apre, passo dopo passo, si spalanca un cielo”. E’ così per tanti giovani desiderosi di incontrare se stessi, nella semplicità del dialogo con l’altro, uno spazio di confronto che nasce dalla forza dell’ascolto. Un sabato sera alternativo ieri sera per tanti giovani della città che, in maniera inaspettata, sono stati protagonisti in Cattedrale della Festa dell’Annuncio, iniziativa conclusiva del progetto pastorale “Sentinelle nella notte”, organizzata ogni anno il sabato precedente la Festa della Madonna della Lettera dagli uffici diocesani Liturgico, Missionario, Migrantes, la Pastorale Giovanile, il Seminario Arcivescovile e gli Istituti religiosi femminili, con il coinvolgimento di parrocchie e movimenti. Il percorso itinerante, che si è aperto con un momento di preghiera guidato dal giovane padre Stefano Messina, direttore della pastorale giovanile, è stato scandito dalle soste ai “pozzi” - del battesimo, della Parola, della preghiera, della riconciliazione, della condivisione e dell’annuncio - che ha incuriosito e attratto tante ragazze e ragazzi, ma anche intere famiglie e gruppi di amici.

