Capo d’Orlando, centenari si ritrovano mezzo secolo dopo

Due amici centenari si ritrovano dopo cinquant’anni, complice la notizia del rinnovo della patente di guida di uno di loro che si presenterà a giugno davanti alla commissione della Motorizzazione civile.

Antonino Mazzone, 101 anni ad ottobre, a giugno, guidando la sua nuova utilitaria che ha comprato poco prima aver raggiunto il secolo di vita, si recherà a Messina da Capo d’Orlando dove vive, per quel rinnovo che, come ha detto alla “Gazzetta del Sud” alcuni mesi fa gli permetterà di «portare i fiori alle due mogli ed alla figlia scomparse da tempo e per accompagnare la governante al mercato».

La notizia della vitalità dell’ex brigadiere dei carabinieri, che ha avuto anche seguiti televisivi, ha raggiunto un suo commilitone, Antonino Monteresso, 100 anni a dicembre, che riconoscendolo non ha avuto dubbi: «Si, è proprio lui, il mio amico Antonino. Prestavamo servizio insieme nel Gruppo dei Carabinieri di Palermo. Abitavamo vicinissimi a Borgo Nuovo dove io, dopo aver prestato servizio al Gruppo Carabinieri sono stato trasferito nella Stazione di quel quartiere. La famiglia di Nino Mazzone abitava a neanche 50 metri da noi. Così le due famiglie si frequentavano».

