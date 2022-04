A scuola di "successi" con le storie di Smart Future Academy

Un progetto innovativo ideato per facilitare le attività di orientamento dei giovani alle scelte formative future, attraverso il confronto con eccellenze dell’imprenditoria, della cultura, della scienza, dell’arte e della comunicazione che descrivono la propria esperienza personale e professionale. E’ giunto al quinto anno Smart Future Academy Online, il format “itinerante” rivolto a studentesse e studenti delle scuole superiori che hanno la possibilità di dialogare con alcuni speaker selezionati da un autorevole comitato scientifico, ai quali è stato chiesto di raccontare come sia possibile raggiungere gli obiettivi professionali legati alle proprie attitudini, senza rinunciare alla passione. Martedì 5 aprile prossimo l’evento approderà per la prima volta a Palermo; a partire dalle 8,30 la diretta sul canale YouTube di Smart Future Academy, si aprirà con i saluti istituzionali del direttore dell’Ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti e della presidente e co founder di Smart Future Academy Lilli Adriana Franceschetti.

A seguire, gli interventi degli speaker Davide Blandina, presidente Giovani imprenditori Sicindustria Messina, Antonio Cipolla, delegato provinciale Coldiretti giovani impresa Palermo, Calogero Di Carlo, commercialista e revisore legale, Maria Elena Oddo, presidente Giovani Sicindustria Palermo, Dario Scalia, presidente Giovani imprenditori Confcommercio Palermo, l’influencer di Formula 1 Carolina Tedeschi. Tra gli speaker che racconteranno della loro esperienza personale e professionale anche i messinesi Angela Sergio e Carlo Vermiglio, ideatori della Birra Baronz, e la giornalista di Gazzetta del Sud Natalia La Rosa responsabile dell’inserto Noi Magazine e del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine” promosso da Società Editrice Sud (media partner di Smart Future Academy) per incentivare tra le giovani generazioni l’interesse alla lettura critica, alla scrittura responsabile e all’informazione di qualità. A introdurli il conduttore web Davide Briosi: dopo una breve presentazione ciascuno di loro dialogherà con studentesse e studenti rispondendo alle domande inviate sulla chat live.

Fra i partner istituzionali dell’iniziativa Unioncamere, Confcommercio, Coldiretti e la Confederazione nazionale dell’artigianato della piccola e media impresa. Gli eventi di Smart Future Academy sono validi ai fini dei programmi per le competenze trasversali e l’orientamento (previa iscrizione dell'istituto scolastico sul sito smartfutureacademy.it). I partecipanti avranno anche la possibilità di visitare i “Workshop Smart” e prenotare i “Percorsi Smart”, un punto d’incontro tra scuola e mondo del lavoro realizzati in stretta collaborazione con gli speaker e i partner.

