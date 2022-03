Caronia, cicogne in sosta sul Castello. Uno spettacolo della natura

Quattro eleganti cicogne col piumaggio bianco e nero nella punta della coda e alle estremità delle ali, becchi lunghi, zampe affusolate, liberamente in volo, hanno sostato sulla sommità del Castello. Uno spettacolo della natura. L’immagine è stata d’effetto e ha fatto il giro dei social. La presenza di cicogne si rileva nel Parco dei Nebrodi, che costituisce un ideale paesaggio naturalistico e faunistico, sia per le condizioni climatiche favorevoli e sia perché esse si possono cibare di una ricca varietà di anfibi pesci e insetti. In Sicilia è presente la più grande popolazione di cicogna bianca d’Italia, chissà se la sosta a Caronia riserverà sorprese...

