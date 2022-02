Messina, l’integrazione europea filo conduttore di un’intera vita

Messina, che fu sede della Conferenza di Messina che nel 1955 avviò la nascita dell’Europa unita, ha dei professionisti che si impegnano da tempo per valorizzare l’integrazione comunitaria. Tra i “campioni” di questo settore troviamo indubbiamente il prof. Pasquale Saccà. Dal 2005, quale presidente del Comitato scientifico “I Mediterrranei”, ha promosso e curato seminari e ricerche sulle metodologie didattiche di studio per nuovi programmi sull’integrazione europea, sviluppando il network di archivi sulla Ue con gli Archivi storici dell'Unione europea di Firenze. Cura anche la “Summer School and Vivir Europa” con Oviedo, Apre e Lumsa; coordina i corsi di aggiornamento per l’Ordine dei giornalisti che annualmente si svolgono alla Lumsa di Roma, mentre all’Università “La Sapienza” insegna e cura il modulo “Quo vadis Europa?”, promosso dalla cattedra di Storia moderna. È anche componente del Gruppo di lavoro sulle prospettive finanziarie e le risorse proprie della Ue. Diplomatosi al liceo La Farina, laureatosi alla facoltà di Scienze politiche del nostro Ateneo, ha iniziato come borsista alla Libera Università internazionale “Pro Deo”, specializzandosi in Commercio internazionale; è stato docente di Organizzazione aziendale e di Discipline giuridiche ed economiche. È stato segretario generale dell’Iseps e più volte capo delegazione al Parlamento europeo e alla Commissione delle Comunità europee. Dal 1991 è docente, nell’ambito dell’Azione “Jean Monnet” promossa dall’Unione nelle Università europee, di Politica della comunità europea. Ha curato i corsi dell ’Azione “J. Monnet” per le facoltà di Economia e Statistica dell’Università di Messina.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata