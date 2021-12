Messina, la Biblioteca dell’Ateneo adesso è realtà

C’era aria di grande soddisfazione all’Università in occasione dell’inaugurazione dei locali dell’ex Biblioteca regionale, riportati finalmente a nuovo, completamente ristrutturati e destinati ad diventare spazio per l’accoglienza per gli studenti stranieri, una sala lettura, una biblioteca ma anche un luogo per lo studio. Una grande differenza con le foto di stanze vecchie e malandate mostrate dal rettore Salvatore Cuzzocrea facendo il raffronto tra il prima e il dopo. Per il taglio del nastro degli spazi destinati ai libri e agli studenti dell’università, sono arrivati il presidente della regione siciliana Nello Musumeci e il vice presidente Gaetano Armao. La storia dei locali dell’ex biblioteca regionale risale a parecchi anni fa. Chiusi dalla fine degli anni Novanta gli spazi finirono al centro di un contenzioso. Successivamente il problema è stato superato con un attento esame dei documenti. Un regio decreto ha dimostrato che gli spazi dell’ex biblioteca regionale erano stati concessi con quel provvedimento per uso perpetuo all’Università. Questo ha permesso di superare lo stallo così nel febbraio 2019 è stato siglato un protocollo d’intesa tra la Regione e l’Ateneo, attraverso cui l’Università rientrava nel pieno possesso dell’immobile, potendo avviare, così, i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale. A maggio 2019 è stato sottoscritto il contratto per l’affidamento dei lavori relativi al restauro conservativo e al consolidamento dell’edificio.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata