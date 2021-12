Simone Pirrotta, l’ingegnere messinese che sussurra alle stelle

Dietro le missioni di esplorazione e studio degli asteroidi e di conseguenza dietro progetti di difesa planetaria, c’è un messinese, il giovane e brillante ingegnere Simone Pirrotta che lavora all’Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Ed è proprio per la missione Asi “LiciaCube”, (acronimo per Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroids - Cubesat Leggero Italiano per Immagini di Asteroidi) che contribuisce alla missione della Nasa denominata Dart che l’ingegnere messinese è in questi giorni in California a Los Angeles in quanto Project Manager proprio di LiciaCube che è stato lanciato mercoledì mattina .

«Avere assistito a questo momento – ci ha detto Pirrotta – è stato molto emozionante, c’era un grande fermento. Siamo fiduciosi che andrà tutto bene per questo che è l inizio del viaggio che tra un anno ci porterà nella missione vera e propria in prossimità dell’asteroide, l’inizio di una grande avventura per cui siamo pronti e preparati».

Dart, il cui obiettivo è il primo test in scala reale della tecnica di impatto cinetico a scopo di difesa planetaria, è la prima missione dell'umanità che ha come obiettivo la modifica della traiettoria di un satellite, e lo farà scagliandosi (come un dardo) contro la sua superficie; questa è stata lanciata il 24 novembre e arriverà a colpire l'asteroide nell’ottobre 2022, dopo 11 mesi. L'asteroide target non è pericoloso per la Terra, ma con questo test la Nasa vuole verificare di essere in grado di poter intervenite in futuro, in caso si scopra un asteroide che sia in rotta di collisione con il nostro pianeta.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata