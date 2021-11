"Resto a Messina", premiato Alessandro Saitta per il progetto business plan generator

Si è conclusa la prima parte del progetto “Resto a Messina”, ideato dalla D’Amore&Associati e realizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Messina e la BCC Pachino, al fine di promuovere lo sviluppo economico delle piccole e medie imprese, suddiviso in 2 aree: Imprese innovative ed imprese tradizionali.

Lanciata a Giugno del 2021, la parte del progetto che s’impegna a fornire supporto economico, tecnico e progettuale all’idea d’impresa innovativa, ha visto premiata, tra le 47 richieste pervenute alla mail di riferimento, l’idea di Alessandro Saitta, giovane sviluppatore e programmatore messinese con numerose esperienze lavorative nel settore della consulenza e del supporto informatico, tra le quali spicca sicuramente quella svolta nel 2020 all’Università degli Studi Milano Bicocca.

L’idea nasce nel periodo in cui il vincitore seguiva formazione riguardo i processi di sviluppo di una startup, essendosi reso conto della difficoltà di creare un business plan in autonomia, ha pensato che lo studio D’amore e Associati potesse abbracciare la sua la sua idea in modo da poter supportare anche startupper e piccole aziende.

Lo strumento del Business Plan, secondo la canonica definizione, è uno dispositivo necessario alla pianificazione e alla gestione aziendale anche utile alla comunicazione esterna, ad esempio verso potenziali finanziatori o investitori. La sua redazione è spesso associata alla collaborazione di diverse professionalità: riferirsi ad ognuno, e raccordare l’intero lavoro, può essere difficile e frustrante.

Business Plan Generator automatizza il processo di produzione del business plan mediante una semplice procedura guidata di inserimento dei dati. Qualsiasi utente, dal più inesperto al più abile sarà in grado di costruire un documento esaustivo, dettagliato e facilmente fruibile in pochissimo tempo.

Grazie al contributo di Resto a Messina, il progetto di Alessandro Saitta potrà essere definito ed entrare in un mercato sia nazionale che internazionale ancora scarno di offerte di servizi di questo genere, con la sua impresa innovativa al 100% made in Messina.

