Messina, sconfigge il virus e festeggia 100 anni

Il 31 agosto, la "super zia", come la chiamano affettuosamente i numerosi nipoti e pronipoti, Ada De Pasquale ha raggiunto il prestigioso traguardo dei cento anni (anche se all'anagrafe è stata registrata il 6 settembre 1921). Con una cerimonia molto intima, visto il periodo che si sta attraversando, ha festeggiato circondata dall'affetto dei parenti e degli amici, che ha cresciuto, educato, coccolato e deliziato con il suo tocco magico per tutta la vita. È ancora una donna piena di gioia di vivere e di interessi, dotata di una tempra straordinaria che le ha permesso di sconfiggere pochi mesi fa anche il terribile Covid, che è stata premiata per la sua immensa disponibilità e per il suo carattere mite ma forte e determinato al tempo stesso. «Ringraziando Dio per avercela donata per tutti questi anni non possiamo fare altro che augurarle altri cento di questi giorni».

